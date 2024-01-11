Bilecik'te jandarma trafik timleri ilkokul öğrencileriyle buluştu
Bilecik'te, jandarma trafik timleri, trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyarette bulundu.
Bilecik'te, jandarma trafik timleri, trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma timleri, öğrencilere okul servisine binme, genel trafik, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımı konularında eğitim verdi.
Eğitimlerin ardından öğrencilere boyama kitabı, boyama seti ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.
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