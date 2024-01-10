Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda yoğun yağış nedeniyle yamaçtan kaya parçaları düştü.

İstasyon Mahallesi mevkisinde geceden bu yana devam eden yağışın toprağı yumuşatması nedeniyle yamaçtaki kayalar yola doğru yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kayaların kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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