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        Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

        Bilecik-Bozüyük kara yolunda yoğun yağış nedeniyle yamaçtan kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:18
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        Bilecik-Bozüyük kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
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        Bilecik-Bozüyük kara yolunda yoğun yağış nedeniyle yamaçtan kaya parçaları düştü.

        İstasyon Mahallesi mevkisinde geceden bu yana devam eden yağışın toprağı yumuşatması nedeniyle yamaçtaki kayalar yola doğru yuvarlandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kayaların kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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