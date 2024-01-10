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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:47
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 30,79 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen E.Ç, gözaltına alındı.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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