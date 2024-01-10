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        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak İdareciler Günü ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:27
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        Bilecik Valisi Aygöl'den 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 10 Ocak İdareciler Günü ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aygöl, mesajında, mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerinin vatandaşları memnun edecek biçimde sunulmasını sağlayan devletin temel yapı taşlarından olduğunu ifade etti.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir." sözünü anımsatan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Tarih boyunca yetişmiş büyük devlet adamlarımız bu sözün vücut bulmuş halini bizlere göstermektedir. Bugün bizlere düşen görev elde ettiğimiz tüm kazanımları, devlet tecrübemizi, yeni kuşaklara en iyi ve doğru şekilde aktarmaktır. İnancım odur ki, vatandaşlarımızın güçlü iradesi, desteği ve enerjisiyle, idarecilerimizin ortak tecrübesi sayesinde cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, bir ‘Türkiye Yüzyılı’na dönüşecektir. Tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleri ile sağlık, huzur ve kutlu görevlerinde başarılar diliyorum."

        - Vali Aygöl'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Vali Aygöl, mesajında, basının halkın haber alma işlevini yerine getirmesinin yanı sıra kamuoyunu bilinçlendirme görevi de üstlenen, demokrasinin önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

        Gazetecilerin toplumsal gelişimde ve demokrasinin sağlıklı işlemesinde hayati sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Aygöl, şöyle devam etti:

        "Basın mensuplarımızın görevlerini çağdaş standartlarda ve üstlendiği kamu görevi sorumluluğu içinde yerine getirebilmeler hassasiyetle üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz bir konudur. Bu düşüncelerle, kamuoyunun doğru ve güvenilir haber alma hakkını temin etmek için fedakarca çalışan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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