Osmaneli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için mevlit okutuldu Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pala'nın görev yaptığı 75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmenleri ve meslektaşları tarafından Osmaneli Belediyesi Sakarya Göksu Düğün Salonunda mevlit programı düzenlendi.

Mevlide, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

29 Aralık'ta memleketi Bursa’ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Pala (36), İznik yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.