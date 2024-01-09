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        Osmaneli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için mevlit okutuldu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:09
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        Osmaneli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için mevlit okutuldu
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pala'nın görev yaptığı 75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmenleri ve meslektaşları tarafından Osmaneli Belediyesi Sakarya Göksu Düğün Salonunda mevlit programı düzenlendi.

        Mevlide, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        29 Aralık'ta memleketi Bursa’ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Pala (36), İznik yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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