İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı, gazetecilerle bir araya geldi

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki programda Damkacı, gazetecilerle sohbet etti, sorumluluk alanlarında halkın talep ve önerilerini dinledi.

Damkacı, kentteki sağlık kurumlarına dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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