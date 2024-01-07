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        Söğüt'te mantar toplarken kaybolan vatandaş, jandarmanın parkasıyla ısındı

        Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ve jandarma timlerince bulunan vatandaş, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:08
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        Söğüt'te mantar toplarken kaybolan vatandaş, jandarmanın parkasıyla ısındı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ve jandarma timlerince bulunan vatandaş, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, içlerinde N.Y'nin de bulunduğu Tuzaklı köyü sakinleri, köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

        Vatandaşlar, N.Y'nin kaybolması üzerine jandarma timlerine haber verdi.

        Çalışmaların ardından N.Y, jandarma timlerince arazide üşümüş halde bulundu.

        N.Y, tim komutanının verdiği parkayla ısındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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