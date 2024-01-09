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        Bilecik'te uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Kareleri"ne oy verdi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi gören öğrenciler, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:40
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        Bilecik'te uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Kareleri"ne oy verdi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi gören öğrenciler, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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