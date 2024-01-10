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        Bilecik'te yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:33
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        Bilecik'te yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

        Ekiplerin ilçe merkezinde ana caddelerde ve sokaklar ile köy yollarındaki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Fıranlar köyü rampasında bazı yüksek tonajlı araçların kayması sonucu aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Yetkililer sürücüleri, zincirsiz araçlarla yola çıkmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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