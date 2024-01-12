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        Bilecik Valisi Aygöl, jandarma erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapani erlerle akşam yemeğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:33
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        Bilecik Valisi Aygöl, jandarma erlerle akşam yemeğinde bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapani erlerle akşam yemeğinde buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, yemek esnasında askerlerle sohbet etti.

        Bir erin annesini arayarak oğluyla görüşmesini sağlayan Aygöl, asker annesine evlatlarının emin ellerde olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

        Programda, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İl Müftüsü Ali Erhun da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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