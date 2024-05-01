Bilecik'te PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bilecik'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren üyeleriyle fotoğraflarının bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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