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        Bilecik'te PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:44
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        Bilecik'te PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren üyeleriyle fotoğraflarının bulunduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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