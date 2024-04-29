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        Bozüyük'te ehliyetsiz araç kullanan aranan şüpheliye para cezası uygulandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan ve aranan zanlıya idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:46
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        Bozüyük'te ehliyetsiz araç kullanan aranan şüpheliye para cezası uygulandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan ve aranan zanlıya idari para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yol kontrol çalışması gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelinin, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı ve sürücü belgesinin olmadığı anlaşıldı.

        Zanlıya 12 bin 977 lira idari para cezası makbuzu kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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