Bozüyük'te ehliyetsiz araç kullanan aranan şüpheliye para cezası uygulandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan ve aranan zanlıya idari para cezası uygulandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan ve aranan zanlıya idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yol kontrol çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelinin, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı ve sürücü belgesinin olmadığı anlaşıldı.
Zanlıya 12 bin 977 lira idari para cezası makbuzu kesildi.
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