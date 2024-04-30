Bilecik'te asayiş

Evinde gözaltına alınan ve 16 bin 802 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlüyü yakalayan ekipler, cezaevine teslim etti.

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