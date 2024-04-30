Bilecik'te asayiş
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
"Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlüyü yakalayan ekipler, cezaevine teslim etti.
- Dronla trafik denetimi
Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dronla denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücüye toplam 10 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.
- Kazaya karışan motosiklet sürücüsü yakalandı
Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaralanmalı kazaya karışan motosiklet sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Evinde gözaltına alınan ve 16 bin 802 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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