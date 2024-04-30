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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:26
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlüyü yakalayan ekipler, cezaevine teslim etti.

        - Dronla trafik denetimi

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dronla denetim gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücüye toplam 10 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

        - Kazaya karışan motosiklet sürücüsü yakalandı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaralanmalı kazaya karışan motosiklet sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Evinde gözaltına alınan ve 16 bin 802 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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