Turizmde ilk çeyrek rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı.

2024'ün ilk 3 ayında 9 milyon 68 bin ziyaretçi, Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 7 milyon 771 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etmişti. Geçen yıla göre yüzde 16,7 artış kaydedildi. Bakan Ersoy, yıl sonu için hedeflenen 60 milyon ziyaretçi sayısına uyumlu şekilde ilerlendiğini ifade etti.

TURİZM GELİRİNDE REKOR

Turizm gelirinde ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar ile rekor kırıldı. Önceki yıl gelir 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıl sonu için hedef 60 milyar dolar olarak koyuldu.