Turizmde ilk çeyrek rekoru
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. 2024 yılı ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin oldu. En çok ziyaretçinin geldiği ülke Almanya ve Rusya'yı geçen İran olurken, Bakan Ersoy bu gelişmede Nevruz Bayramı'nın etkili olduğunu kaydetti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı.
2024'ün ilk 3 ayında 9 milyon 68 bin ziyaretçi, Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 7 milyon 771 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etmişti. Geçen yıla göre yüzde 16,7 artış kaydedildi. Bakan Ersoy, yıl sonu için hedeflenen 60 milyon ziyaretçi sayısına uyumlu şekilde ilerlendiğini ifade etti.
TURİZM GELİRİNDE REKOR
Turizm gelirinde ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar ile rekor kırıldı. Önceki yıl gelir 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıl sonu için hedef 60 milyar dolar olarak koyuldu.
'MİLLİYET FARKI' ÖDEMESİNE CEZA
Antalya'da Limak Lara Otel'de bir Türk vatandaşından 'milliyet farkı' adıyla ek ücret alındığı iddiaları üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı. Bakan Ersoy, konuyla ilgili, "Misafir rezervasyonun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi. Ödenen ücret de iade edildi" dedi.