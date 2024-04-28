Turizm Bakanlığı'ndan 'milliyet farkı' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya'da bir otelde konaklayan Türk müşteriden 120 Euro 'milliyet farkı' bedeli alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir.

Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."

Sosyal medyada yer alan iddiada bir Türk vatandaşının Antalya'da bir otele yurt dışı merkezli bir platformdan rezervasyon yaptırdığı, otele varmasının ardından ise yabancı olmaması sebebiyle ek ücret talep edildiği ifade edilmişti.