Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Canavar gördüğünü söyleyen çocuğun odasından 55 bin arı çıktı

        Canavar gördüğünü söyleyen çocuğun odasından 55 bin arı çıktı

        ABD'de 3 yaşındaki bir çocuğun odasındaki canavarlardan şikayet etmesi üzerine aile odaya baktı. Bunun üzerine yaklaşık 55-65 bin arının bulunduğu bir kovan keşfedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'de yaşayan Saylor Class adlı 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesine odasındaki canavarlardan şikayet ediyordu.

        2

        Ailesi ilk başlarda bunun küçük kızın hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü.

        3

        Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarına baktığında binlerce arının bulunduğu bir kovan keşfetti.

        4

        Aile, bir arıcıdan yardım alarak kovanı çıkardığında 55 bin ila 65 bin arasında arının duvardan çıktığını ifade etti.

        5

        Arıların evin tesisat sistemine zarar verdiğini belirten aile, zararın yaklaşık 20 bin dolar olduğunu açıkladı.

        #canavar gördüğünü söyleyen kız
        #Arı
        #kovan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend