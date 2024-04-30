Canavar gördüğünü söyleyen çocuğun odasından 55 bin arı çıktı
ABD'de 3 yaşındaki bir çocuğun odasındaki canavarlardan şikayet etmesi üzerine aile odaya baktı. Bunun üzerine yaklaşık 55-65 bin arının bulunduğu bir kovan keşfedildi
Giriş: 30.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:25
1
ABD'de yaşayan Saylor Class adlı 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesine odasındaki canavarlardan şikayet ediyordu.
2
Ailesi ilk başlarda bunun küçük kızın hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü.
3
Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarına baktığında binlerce arının bulunduğu bir kovan keşfetti.