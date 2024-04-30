Kurtulmuş'un anayasa turu başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa turuna başladı. Meclis'te CHP'yi ziyaret eden Kurtulmuş ile Özgür Özel ortak açıklama yaptı.

Konuşmasında, "Toplumsal mutabakat arıyoruz" diyen Kurtulmuş "Anayasa yapım sürecine ilişkin görüşleri aldım. Anayasa'nın içeriğine dair konuşmadık, usul konuştuk. Bu Meclis anayasa yapma gücüne sahiptir. Verimli bir görüşme oldu. Diğer parti genel başkanlarını da ziyaret edeceğim. Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi.