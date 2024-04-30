MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye 4 yıl boyunca seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız. Cumhur İttifakı muazzam bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de siyasi ve stratejik kuvvetimizdir.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın takipçisi bizzat Türkiye'dir. 35 bine yakın Filistinli kardeşimiz terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır. Batı Şeria da tehlike altındadır. BM verilerine göre Gazze'de 37 bin ton enkaz birikmiştir. Bunların temizlenmesi için bile 14 yıla ihtiyaç vardır. BM Filistin meselesinin çözümünde acz içindedir. BM bu nedenle reforma tabi tutulmalıdır. Ateşkes görüşmeleri de sonuca bağlanmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sistemi de çözüm arayışlarını tıkamaktadır."