Rusya'dan Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı: En az 5 ölü

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde deniz kıyısındaki popüler bir parkta bulunan ve 'Harry Potter Kalesi' olarak bilinen bir eğitim kurumuna füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az beş kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Binanın aynı zamanda saldırıda yaralandığı söylenenler arasında bulunan tanınmış eski milletvekili Serhiy Kivalov'un ikametgahı olduğu bildirildi.

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.