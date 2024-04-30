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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek

        Tavuk fiyatlarındaki artışın ardından gündeme gelen 'ihracat yasağı', 'sınır' olarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, yıl sonuna kadar azami 10 bin ton tavuk eti ihracatı yapılabileceğini duyurdu. Peki bundan önceki rakamlar nasıldı? Detaylar haberimizde...

        Giriş: 30.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:00
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        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
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        Beyaz ette son dönemde yaşanan yüksek fiyat artışı, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İhracata yasak geleceğiyle ilgili söylentiler, 'ihracat sınırı' olarak hayata geçti.

        Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "Bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        EN BÜYÜK 8. TAVUK ÜRETİCİSİYİZ

        Agrimetre verilerine göre; Türkiye, yıllık 2.3 milyon ton ile dünyanın en büyük 8. tavuk üreticisi konumunda. İlk 3 sırada ABD (21 milyon ton), Brezilya (15 milyon ton) ve Çin (15 milyon ton) yer alıyor.

        İLK 2 AYDA 62 BİN TON İHRACAT

        Agrimetre'nin verilerine göre; 2023 yılında Türkiye'den 20 bin 545 ton tavuk, 17 bin 496 ton tavuk eti ve 363 bin 824 ton dondurulmuş tavuk eti ihracatı yapıldı. Toplamda 400 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleşti.

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        2024'te ise açıklanan ilk 2 aylık verilere göre; 58 bin 222 tonluk dondurulmuş tavuk, bin 790 ton tavuk eti ve 2 bin 357 ton tavuk ihracatı yapıldı. Toplam rakam 62 bin 369 tona ulaştı.

        Yılın ilk iki ayındaki ihracat miktarlarına kütle bazında bakıldığında tavuk etinde yüzde 185,2, dondurulmuş tavuk etinde yüzde 6,5 artış, tavukta ise yüzde 51,7 düşüş yaşandı.

        2024 yılının ilk 2 ayında; 58 bin 222 tonluk dondurulmuş tavuktan 103 milyon 931 bin 439 dolar, bin 790 ton tavuk etinden 3 milyon 739 bin 115 dolar, 2 bin 357 ton tavuktan 3 milyon 696 bin 312 dolar gelir elde edildi. 2023 yılının ilk 2 ayıyla kıyaslandığında; meblağ olarak tavuk ithalatı yüzde 39,4 düşerken, dondurulmuş tavuk etinde yüzde 19,7 artış, tavuk etinde ise yüzde 301,6'lık artış gerçekleşti.

        AYLIK İHRACAT YAKLAŞIK 3'TE 1'İNE DÜŞECEK

        Geçtiğimiz yılın aylık ortalaması ve bu yılın aylık ortalamalarına bakıldığında ayda yaklaşık 30 bin ton tavuk ihracatı gerçekleşiyordu. Bakanlığın verdiği azami sınıra (10 bin ton) ulaşılması halinde önümüzdeki aylarda tavuk ihracatı yaklaşık 3'te 1'ine düşmüş olacak.

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