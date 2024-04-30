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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6'ncı kattan düşen Tülay Tolu'nun şüpheli ölümünde sıcak gelişme! - Son dakika haberi

        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı

        Kayseri'de 2 buçuk ay önce 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Tülay Tolu'nun ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Feci olayda Tolu'nun kocası Yasin Tolu, yeni deliller ışığında gözaltına alındı. Cinayet şüphesiyle mahkemeye sevk edilen Tolu tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:01
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        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
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        Kayseri'de yaklaşık 2,5 ay önce 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Yasin Tolu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat'ta Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi.

        OLAYDA İFADESİNE BAŞVURULMUŞTU

        Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu.

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        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller ışığında Tülay Tolu'nun eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tolu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yasin Tolu'nun ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tülay Tolu'nun ölüm nedeninin beklenen otopsi raporu sonucu belli olacağı belirtildi.

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