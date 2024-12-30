Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ'de "Sağlık Yönetiminde Kariyer Semineri" yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Sağlık Yönetiminde Kariyer Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ'de "Sağlık Yönetiminde Kariyer Semineri" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Sağlık Yönetiminde Kariyer Semineri" düzenlendi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, konuşmacı olarak yer aldı.

        Sağlık idareciliğinin tarihsel gelişimi ile sağlık meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarının ele alındığı seminerde, uluslararası alanda sağlık yönetimi eğitimi, kamu ve özel sektörde istihdam alanları, sağlık yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlilikler, kariyer aşamaları, kariyer platosu ile yönetim modellerine de değinildi.

        Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Tezcan Uysal'ın, Prof. Dr. Tengilimoğlu'na teşekkür belgesi takdim etmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona eren programa, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ile akademik ve idari personel katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na başk...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik'te "Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na başk...
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisini üretmede dünyanın lider ülkelerinde...
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisini üretmede dünyanın lider ülkelerinde...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Bilecik 8. Olağan İl Kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Bilecik 8. Olağan İl Kon...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu...
        Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme ve Onarım Projesi tamamlandı
        Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme ve Onarım Projesi tamamlandı
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisi üretmede dünyanın lider ülkelerinden...
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisi üretmede dünyanın lider ülkelerinden...