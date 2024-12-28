Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisi üretmede dünyanın lider ülkelerinden biri olmak istiyoruz

SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak, sağlığın teknolojisini ve bilimi üretmede de dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olmak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir karşıladı. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Aygöl'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.