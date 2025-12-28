Bilecik'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında ve köy yollarında temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki yüksek kesimler beyaza büründü.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kara ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.