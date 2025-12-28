Bilecik'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında ve köy yollarında temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında ve köy yollarında temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki yüksek kesimler beyaza büründü.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kara ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.