Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında ve köy yollarında temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yollarında ve köy yollarında temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki yüksek kesimler beyaza büründü.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kara ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı
        Bozüyük'te içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı
        Bilecik'te polislere şüpheli paket ve olay yeri eğitimi
        Bilecik'te polislere şüpheli paket ve olay yeri eğitimi
        Bilecik'te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor
        Bilecik'te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor
        Bilecik'te cimnastik spor okulları yoğun ilgi görüyor
        Bilecik'te cimnastik spor okulları yoğun ilgi görüyor
        Bilecik'te sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi
        Bilecik'te sağlık personeline adli vakalarda delil eğitimi verildi
        Bilecik'te mobil sağlık hizmeti köylere ulaştı
        Bilecik'te mobil sağlık hizmeti köylere ulaştı