Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisini üretmede dünyanın lider ülkelerinden biri olmak istiyoruz (2)

        İLKONGRESİNE KATILDISağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, partisinin Bilecik 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisini üretmede dünyanın lider ülkelerinden biri olmak istiyoruz (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLKONGRESİNE KATILDI

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, partisinin Bilecik 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki kongrede Bakan Memişoğlu'nun yanı sura AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve partililer yer aldı. Bakan Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki göstererek, "Bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dünyaya 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bir iddia koyduğunu, bu iddianın ne olduğunu hepimizin farkında olması gerekir. Bu iddia ne? Bugün hepimiz yaşıyoruz. Dünyada insanları öldürüp katleden, birbirlerini düşünerek emperyal düzenini devam ettirmeye ve bundan çıkar elde etmeye çalışan bir kötülük var. Vahşet medeniyeti var. Hepimiz biliyoruz ki bu medeniyetin artık değişmesi gerekiyor. Peki, bu kötülük medeniyeti kötülüğünü yaparken, 45 bin insanı canlı canlı Gazze'de öldürürken, iyilik bedeli olarak bu topraklardan 3 kıtayı yönetmiş iyilik medeniyeti olarak biz ne yapacağız? Liderimizin bu iddiasının arkasında durup, birlikte hareket edeceğiz. Farklılıklarımızı birleştirip, zenginlik haline getireceğiz. Sadece bugünümüzün vebalini taşımıyoruz bizler. Allah öyle bir fırsat çıkarttı ki bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetin liderliğiyle hepimizin 22 senedir gece gündüz çalışmasıyla bu iyilik medeniyetinin ümidi oldu bu ülke. Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır. En büyük görevimiz, en büyük vebalimiz, her birimizin budur" dedi.

        AK PARTİ'Lİ YAVUZ: SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR KORİDORU PARAMPARÇA EDİLDİ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise şunları söyledi: "Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru paramparça edildi ve bugünkü atmosfer oluştu. Bugün bu atmosfer oluştu da yalanın siyasetinden bir gün kendini kurtaramayan, milletle siyaset yapmasını beceremeyen, milletin rotasında siyaset yapmayan, yapmayı beceremeyen birtakım nasipsizler bu duruma bir türlü sevinemiyor, sevin be kardeşim. Kardeşim, 12 milyon kişi evinden olmuş, 6 milyonu sınır dışına, başka ülkeye çıkmak zorunda kalmış. 600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde, cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş, işte bütün bunların müsebbibi Esad kovulmuş, ülkesini terk etmiş ve orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş. Sevin be kardeşim niye sevinemiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan ile emin olun, AK Parti'yle emin olun, Cumhur İttifakı'yla çok daha güzellikler yaşayacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Bilecik 8. Olağan İl Kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Bilecik 8. Olağan İl Kon...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu...
        Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme ve Onarım Projesi tamamlandı
        Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme ve Onarım Projesi tamamlandı
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisi üretmede dünyanın lider ülkelerinden...
        Bakan Memişoğlu: Sağlığın teknolojisi üretmede dünyanın lider ülkelerinden...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı