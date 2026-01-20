Habertürk
Habertürk
        Bilecik merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Bilecik merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:43
        Bilecik merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Söğüt ilçesinde 72 yaşındaki kadını arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Kadının adının cinayet suçuna karıştığını öne süren zanlılar, evde bulunan ziynet eşyası ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

        Söz konusu kadın, eve gelen şüphelilere ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 5 bin lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, jandarmaya başvurdu.

        Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışma sonucunda şüphelilerin D.S, K.Y, Y.T.Y, S.K. ile E.Y.Y. olduğunu belirledi.

        Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, Bilecik, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

