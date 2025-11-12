Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi, Bilecik'teki ailesine ulaştırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ile diğer ilgililer, şehadet haberini Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'a, sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Valilik binası ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Ongan'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.