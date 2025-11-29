Bilecik'te asayiş uygulamasında üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Bilecik'te, asayiş uygulamasında üzerinde ve araçta uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan, sevk eden veya ticaretini yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Polis, durumundan şüphelendiği araçta narkotik madde arama dedektör köpeği İntel eşliğinde arama yaptı.
Üzerinde ve araçta 79,63 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.
