Bilecik'te asayiş uygulamasında üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan, sevk eden veya ticaretini yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

