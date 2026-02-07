Habertürk
Habertürk
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:00
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        B.K. (23) idaresindeki 26 ACL 692 plakalı otomobil, Gölpazarı-Vezirhan kara yolunun Karaağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

