41 kişi kan bağışında bulundu

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önüne kurulan mobil kan istasyon aracında ilçe halkı kan bağışında bulundu.

Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Eskişehir Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurulana uygun araca tek tek alınan vatandaşlar kan bağışında bulundu. 41 kişi kan bağışında bulunurken, yetkililer en kısa zamanda kampanyayı tekrarlayacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.