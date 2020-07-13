İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler Osmaneli ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Karabıyık, ilçe gündemi ve teşkilat çalışmaları hakkında AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Gündem bilgi aldı.

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