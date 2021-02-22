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Belediyeden karantinada olan Elmabahçe köyüne gıda ve maske yardımı

İHA

Belediyeden karantinada olan Elmabahçe köyüne gıda ve maske yardımı

Bilecik Belediyesi, Korona virüs (Covid19) sebebiyle karantina altında olan Elmabahçe köyü sakinlerine gıda yardım kolileri ve maskeleri ulaştırdı.
Sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında karantinada olan köy sakinlerini yalnız bırakmadı. Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hikmet Şenol, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, İl genel meclis üyeleri ile ilgili birim çalışanları, hazırlanan gıda kolileri ve maskeleri, köy sakinlerine teslim etti. Belediye Başkanı Semih Şahin’in de selam ve iyi dilek temennilerini köylülere ileten görevliler, yardımların devam edeceği bilgisini verdi.

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