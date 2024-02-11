Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te trafik ve ilk yardım setleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'te trafik ve ilk yardım setleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İşçilerin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevler nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.
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