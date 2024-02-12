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        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki 2023'e ilişkin asayiş verilerini paylaştı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen sene ildeki asayiş olayları ile mal varlığına karşı işlenen suçlarda önceki yıllara göre düşüş olduğuna dikkati çekerek, "En büyük hedefimiz, bu şehrin huzurunu ve mutluluğunu devam ettirmek olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:00
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        Bilecik Valisi Aygöl, kentteki 2023'e ilişkin asayiş verilerini paylaştı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen sene ildeki asayiş olayları ile mal varlığına karşı işlenen suçlarda önceki yıllara göre düşüş olduğuna dikkati çekerek, "En büyük hedefimiz, bu şehrin huzurunu ve mutluluğunu devam ettirmek olacaktır." dedi.

        Aygöl, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Bilecik'in huzurun, mutluluğun ve sakinliğin şehri olduğunu söyledi.

        Geçen yıl kentte 9 bin 106 asayiş olayı meydana geldiğini aktaran Aygöl, şöyle konuştu:

        "Asayiş olaylarında önceki yıla göre yüzde 10’luk bir azalma görülmektedir. Bunların 3'te birini iş kazaları oluşturmaktadır. Bu kapsamda 439 bin 180 kişi ve 1593 iş yeri kontrol edilmiştir. Asayiş olaylarımızın yüzde 97’si aydınlatılmıştır. Bu oranla ilimiz, ülke ortalamasının üzerindedir. Asayiş olaylarıyla mücadele için bir yandan önleyici kolluk hizmeti verilirken diğer yandan eğitimler yapılmaktadır. Birçok konuda toplumun her kesimindeki 186 bin 178 vatandaşımıza eğitimler verilmiştir. Eğitim faaliyetlerimiz, yılın 12 ayı aralıksız devam etmektedir."

        Vali Aygöl, 2023'te yalnızca bir cinayet işlendiğini dile getirdi.

        Kentte 5 yıldır faili meçhul vaka, 2 senedir ise kapkaç ve yankesicilik olayı yaşanmadığının altını çizen Aygöl, "2023'te bir önceki yıla göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 24 azalma meydana gelmiştir. Vatandaşımızın huzurunu bozmaya çalışan şehir eşkıyalarının üzerine gidilmiş, bu kapsamda diğer illerden yakalanarak Bilecik’e getirilen 48 kişi adalete teslim edilmiştir. Maalesef dolandırıcılık vakalarında ülkemizde yüzde 21, ilimizde ise yüzde 13 artış olmuştur. Bunların önemli bölümü dijital mecralar üzerinden ve telefon dolandırıcılığı olarak kayda geçmiştir." dedi.

        Aygöl, geçen yıl ilde uyuşturucuya bağlı ölüm meydana gelmediğini anlattı.

        Ayrıca hem Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde hem de kentteki diğer eğitim kurumlarında narkotik vaka olmadığını vurgulayan Aygöl, şöyle devam etti:

        "Altısı projeli operasyonlarda olmak üzere 269 olayda 471 şahıs yakalanarak adalet önüne çıkarılmıştır. Narkotik olayların ve yakalanan şahısların ciddi bölümünün ilimizin transit geçiş güzergahında olmasından ötürü uygulama noktalarında tespit edildiği görülmektedir. Bilecik’te zehir tacirlerine bugüne kadar göz açtırmadık, bundan sonra da göz açtırmayacağız. 115 kaçakçılık operasyonunda 228 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığına karşı 39 operasyonda 63 şahıs sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir."

        Vali Aygöl, alınan tüm önlemlere rağmen artan trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1379 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi.

        Şehirde yıl boyu icra edilen 4 bin 376 trafik uygulamasında 494 bin 294 aracın denetlendiğini ifade eden Aygöl, "Denetlemeler sonucu 49 bin 45 sürücüye toplam 59 milyon lira ceza kesilmiş, 5 bin 988 araç trafikten men edilmiştir. Arananlara yönelik yapılan operasyonlarda 2 bin 107'si ifadeye, 769'u ise hapse yönelik araması olan 2 bin 876 kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bilecik’te bu başarıda önceki yıla oranla yüzde 42’lik artış olmuştur. Bu oranla ilimiz, 30 büyükşehir dışında kalan 51 il arasında 2’nci sırada yer almıştır. En büyük hedefimiz, bu şehrin huzurunu ve mutluluğunu devam ettirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Aygöl, çalışmaların bu sene de kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yoğun gayret gösteren kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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