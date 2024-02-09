Bilecik Valisi Aygöl, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Aygöl, Tevfik Bey Caddesi'ndeki esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunduktan sonra Atatürk Parkı'na geçti.
Vatandaşlarla sohbet eden, ardından civardaki kahvehanelere uğrayan Aygöl, Bileciklilerin kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
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