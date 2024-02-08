Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te polis dron destekli trafik denetim yaptı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te polis dron destekli trafik denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekiplerince, dronla gerçekleştirilen denetimlerde, kentin belirli noktalarında şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçların sürücülerine ceza uygulandı.

        Kural ihlali yapan araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinde 20 sürücüye 7 bin 530 lira ceza kesildi.

        Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Putin'in rakibine seçim engeli
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri kentteki pansiyonlu okulların nevresim...
        Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri kentteki pansiyonlu okulların nevresim...
        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yılda 350 hastaya kemoterapi uyg...
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yılda 350 hastaya kemoterapi uyg...
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Kayıboyu Mahallesi'ne...
        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Kayıboyu Mahallesi'ne...