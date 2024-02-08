Bilecik'te polis dron destekli trafik denetim yaptı

Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Kural ihlali yapan araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinde 20 sürücüye 7 bin 530 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekiplerince, dronla gerçekleştirilen denetimlerde, kentin belirli noktalarında şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçların sürücülerine ceza uygulandı.

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