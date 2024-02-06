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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Bilecik'te, üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:32
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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
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        Bilecik'te, üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önüne geçmeye yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

        Üzerinde 3,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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