Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Bilecik'te, üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Bilecik'te, üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önüne geçmeye yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.
Üzerinde 3,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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