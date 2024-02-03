Bilecik'te Zeki Müren'in sahne kostümleri ve albüm kapaklarından oluşan sergi açıldı

Bilecik'te, Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından sanatçı Zeki Müren'in sahne kostümleri, albüm kapakları ve el yazılarının yer aldığı sergi açıldı.

Metristepe Kültür Merkezi'ndeki sergide, klarnet ustası Şükrü Tunar'ın eşyaları da yer aldı.

Sergiyi gezen Zeki Müren'in akrabası Özlem Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müren'in sanatın her dalına imzasını atmasından dolayı "Sanat Güneşi" olarak bilindiğini söyledi.

Sanatsever, sanata ve sanatçıya değer veren bir Bozüyük halkıyla karşılaştığını dile getiren Güner, şöyle konuştu:

"O kadar detaylı bir sergi hazırlanmış ki çok mutlu oldum. Farklı duygulara sahip oldum. Sergiyi gezerken Bodrum'daki Zeki Müren Sanat Müzesi'ndeymiş gibi hissettim kendimi. Yaşadıklarım hala hafızamda. Bu durum bana onur verdi. Yaşadığımız anılar burada tekrar canlandırılmış. İki büyük üstadın birlikte anılması, ailesi olarak bizleri onurlandırdı. Burada Zeki Müren sevgisini görmek bizleri mutlu etti. Kendisi Türk halkına çok büyük değerler bıraktı."

- Müren'in eserleri seslendirildi

Serginin açılışının ardından Müren'in eserleri, koro tarafından seslendirildi.

Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Küçük, Zeki Müren'in eserlerini seslendirmek için yaklaşık 3 aydır çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Küçük, konseri, Zeki Müren ve Şükrü Tunar'ın fotoğrafları, albüm kapakları, el yazıları, kullandıkları eşyalar, film afişleri ve sahne kostümleri gibi özel objelerin yer aldığı sergiyle taçlandırmak istediklerini belirtti.

Sanatseverlere farklı bir atmosfer yaşattıklarını ifade eden Küçük, "Klarnet sanatçısı Tunar, Zeki Müren'in arkasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Kendisi değerli bir bestekar. Çoğu bildiğimiz şarkıların bestekarı kendisi. Onun için değerli iki sanatçıyı bir arada anmak istedik. Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Zeki Müren'in eserlerini seslendiren solist Serkan Biraderler ise yaklaşık 8 yıldır koroda yer aldığını dile getirerek, "Hiçbir konserde bu kadar heyecanlanmamıştım. Onun ruhunu sahnede yaşatabilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.