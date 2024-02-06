AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Kayıboyu Mahallesi'ne ziyaret

Ziyarette Yaman'a, muhtar Salih Yıldız da eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayırköy Belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, vatandaşlara çocuklara yönelik projelerini anlattı.

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