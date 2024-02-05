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        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde öğrencilerle buluştu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde Pazaryeri ilçesinde öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:38
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        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde öğrencilerle buluştu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde Pazaryeri ilçesinde öğrencilerle buluştu.

        Yeni binalarının yapımı tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, beraberindekilerle okulları gezdi.

        Öğrencilerle sohbet eden ve onlarla kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, çocuklara derslerinde başarılar diledi.

        Programda Aygöl'e, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci eşlik etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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