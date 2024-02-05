Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde öğrencilerle buluştu

Programda Aygöl'e, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve onlarla kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, çocuklara derslerinde başarılar diledi.

Yeni binalarının yapımı tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, beraberindekilerle okulları gezdi.

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