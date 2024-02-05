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        Bilecik'te tıraş köpüğü ile plakayı kapatan sürücüye ceza

        Bilecik'te, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) yakalanmamak için aracının plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:33
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        Bilecik'te tıraş köpüğü ile plakayı kapatan sürücüye ceza
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        Bilecik'te, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) yakalanmamak için aracının plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye ceza kesildi.

        Trafik ekipleri, kent merkezinde seyir halinde olan bir kamyonetin arka plakasındaki harflerin tıraş köpüğü ile kapatıldığını tespit etti.

        Kamyoneti durduran polis ekipleri, usule aykırı şekilde EDS'den geçiş yapmaya çalışan sürücüye 2 bin 647 lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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