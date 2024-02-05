Bilecik'te tıraş köpüğü ile plakayı kapatan sürücüye ceza

Trafik ekipleri, kent merkezinde seyir halinde olan bir kamyonetin arka plakasındaki harflerin tıraş köpüğü ile kapatıldığını tespit etti.

Bilecik'te, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) yakalanmamak için aracının plakasını tıraş köpüğü ile kapatan sürücüye ceza kesildi.

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