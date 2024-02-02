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        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan vatandaşları ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osman Gazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:07
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        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan vatandaşları ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osman Gazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, Osman Gazi Mahallesi'nde davetli olduğu evi ziyaret etti.

        Daha sonra kafede vatandaşlarla buluşan Yaman, onlarla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, kentin her noktasını karış karış gezdiğini belirterek, şunları aktardı:

        "Davet üzerine Nurten Hanım'ın evine misafir olduk. Komşularıyla birlikte sağ olsunlar kendimizi evimizde gibi hissettirdiler. Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. En büyük eksiklik eczane olmaması. Göreve geldiğimizde bu eksiklikle ilgili gerekli çalışmaları yürüteceğim. Diğer bir sorunun da dolmuşlar, o aksaklığı da gidermek bizim işimiz. Her mahallemizin problemlerini biliyor, çözümlerine odaklanıyoruz. Göreve gelir gelmez atacağımız bazı adımlar bile şimdiden belli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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