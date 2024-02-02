Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde S.Ç. ve H.A'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

        Polis, narkotik dedektör köpeği ile araçta yaptığı aramada, 235,46 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        TASKK Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te amatör spor kulübü başkanlarıyla buluş...
        TASKK Başkanı Ali Düşmez, Bilecik'te amatör spor kulübü başkanlarıyla buluş...
        Bilecik'te evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı
        Bilecik'te evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı
        Bilecik'te fiyat denetimleri devam ediyor
        Bilecik'te fiyat denetimleri devam ediyor
        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Karayolları per...
        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Karayolları per...
        Evine skunk bitkisi yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş
        Evine skunk bitkisi yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş