Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde S.Ç. ve H.A'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Polis, narkotik dedektör köpeği ile araçta yaptığı aramada, 235,46 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

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