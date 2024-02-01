Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Karayolları personeline ziyaret
Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Karayolları 144. Şube Şefliği personeline ziyarette bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Karayolları 144. Şube Şefliği personeline ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, Karayolları çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, personele kente ilişkin projelerini aktardıklarını kaydetti.
Bilecik'i tüm paydaşlarıyla yönetmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yaman, "Söz hakkını halkımıza vermeye kararlıyız. 'Bakarız' değil, 'yaparız' anlayışıyla hizmet veren bir belediyeyi halkımızla tekrar buluşturmaya hazırız, kararlıyız." ifadesini kullandı.
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