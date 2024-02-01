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        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Karayolları personeline ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Karayolları 144. Şube Şefliği personeline ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:53
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        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Karayolları personeline ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Karayolları 144. Şube Şefliği personeline ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, Karayolları çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaman, personele kente ilişkin projelerini aktardıklarını kaydetti.

        Bilecik'i tüm paydaşlarıyla yönetmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yaman, "Söz hakkını halkımıza vermeye kararlıyız. 'Bakarız' değil, 'yaparız' anlayışıyla hizmet veren bir belediyeyi halkımızla tekrar buluşturmaya hazırız, kararlıyız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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