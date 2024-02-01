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"VALİLİK MAKAMI SESSİZ KALIYOR"

Şahin, hemzemin geçitlerin kapatılma yetkisinin valiliklerde olduğunu belirterek, "Buradaki hemzemin geçit, belirtilenden fazla araç geçişine sahip. Dolayısıyla zaten TCDD, bunu bildiği için bu yönetmeliklerin en son çıkardığı mevzuatta uyumlu bir süre verildi. Bu süre de geçti ve bu sürede kazadan hemen önce doldu. Verilen süre içerisinde de bu eski hemzemin geçitler, mevzuata uygun hale getirilmedi" dedi.