Türkiye 2023'te yurt dışına seyahat rekoru kırdı! En çok hangi ülkelere gidildi, seyahat edildi? - Turizm Haberleri

Türkiye 2023'te yurt dışına seyahat rekoru kırdı! En çok hangi ülkelere gidildi, seyahat edildi? - Turizm Haberleri

Yurt dışına seyahatte rekorların yılı 2023'te yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı ve toplam harcamada rekor kırıldı. Yıl boyunca 11 milyon 67 bin 359 kişi seyahate çıkarken toplam harcama 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ortalama kişi başı harcama ise 639 dolar ile 2009'daki 915 dolarlık zirvenin uzağında kaldı. ABD ve komşusu Kanada'ya giden kişi sayısında büyük artış görüldü. En çok gidilen ülkeler ise komşularımız Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Azerbaycan oldu

TÜİK, 2023 yılına dair 'Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Turizm gideri, 2022'ye göre yüzde 65,3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar oldu. Bu rakamın 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 2004'ten beri yayınlanan verilere göre toplam harcamada rekor seviyeye gelindi.

Yıl Yurt dışına çıkan kişi sayısı 2004 3 844 496 2005 4 124 826 2006 4 063 180 2007 4 956 067 2008 4 892 716 2009 5 561 357 2010 6 557 235 2011 6 281 971 2012 5 802 950 2013 7 525 869 2014 7 982 264 2015 8 750 851 2016 7 891 909 2017 8 886 916 2018 8 383 432 2019 9 650 512 2020 2 242 864 2021 2 738 340 2022 7 266 773 2023 11 067 359

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısı, 2022'ye göre yüzde 52,3 arttı ve 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Harcamada olduğu gibi yurt dışına çıkan kişi sayısı da tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.Kişi başı ortalama harcama, 589 dolardan 639 dolara yükselerek yüzde 8,5 arttı. Kişi başı ortalama harcama, 2009'daki 915 doların uzağında kaldı.

Yıl Turizm gideri (bin $) Ortalama harcama ($) 2004 2 954 459 768 2005 3 394 601 823 2006 3 270 948 805 2007 4 043 283 816 2008 4 266 197 872 2009 5 090 440 915 2010 5 874 520 896 2011 5 531 486 881 2012 4 593 389 792 2013 5 253 565 698 2014 5 470 481 685 2015 5 698 423 651 2016 5 049 793 640 2017 5 137 244 578 2018 4 896 310 584 2019 4 403 670 456 2020 1 104 545 492 2021 1 851 922 676 2022 4 276 533 589 2023 7 068 901 639

En çok ziyaret edilen ülke 1 milyon 908 bin 838 kişi ile Irak oldu. Irak'ı Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Azerbaycan takip etti.

Ziyaretçi sayısı Ülke 2021 2022 2023 Irak 452 686 1 041 681 1 908 838 Bulgaristan 402 743 854 479 1 449 968 Gürcistan 275 099 762 745 916 422 Yunanistan 86 815 585 165 890 442 Azerbaycan 144 035 292 237 339 611 Almanya 124 785 246 010 319 856 A.B.D. 15 919 139 885 246 321 İran 106 315 357 296 183 680 Fransa 18 878 43 495 77 467 Rusya Federasyonu 46 147 37 106 76 399

* Bazı kategorilerde birden fazla ülke toplu olarak sıralamaya dahil edildiği için listeye alınmadı.

AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETTİK

Gidilen ülkelere oransal olarak bakıldığında en çok artış Kanada'da görüldü. 2022'de Kanada'ya çıkan vatandaş sayısı 815 iken 2023'te yüzde 1717'lik artışla 14 bin 804 kişiye yükseldi. ABD'ye giden vatandaşların sayısı da yüzde 76 artarak 246 bin 321 kişi oldu. Japonya yüzde 240, Birleşik Krallık yüzde 203, Tunus yüzde 198, İsveç yüzde 177, Hollanda yüzde 142 ile ziyaretçi sayısında artan ülkeler arasında dikkat çekti.

Ziyaretçi sayısı Ülke 2021 2022 2023 Yıllık Değişim Kanada 383 815 14 804 1716.82 Japonya 303 3 817 12 986 240.20 Birleşik Krallık 2 603 13 486 40 870 203.06 Tunus 6 707 2 168 6 459 197.94 İsveç 660 1 927 5 337 176.95 Hollanda 8 785 17 860 43 243 142.11 Belçika 3 355 9 102 18 814 106.71 Rusya Federasyonu 46 147 37 106 76 399 105.90 İtalya 11 345 33 130 62 058 87.31 Irak 452 686 1 041 681 1 908 838 83.25

EN ÇOK TURİZM İÇİN GİDİLDİ

Gidiş nedenine göre yapılan sıralamada zirvede turizm yer aldı. Ardından akraba ve arkadaş ziyareti ve iş amaçlı geziler sıralandı.

GİDİŞ NEDENİ KİŞİ SAYISI (2023) KİŞİ SAYISI (2022) DEĞİŞİM (%) TOPLAM 11 067 359 7 266 773 52.30 Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler 4 160 222 2 514 916 65.42 Akraba ve arkadaş ziyareti 2 416 671 1 734 187 39.35 İş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) 2 171 945 1 557 051 39.49 Beraberinde giden 584 125 393 161 48.57 Alışveriş 551 596 358 921 53.68 Diğer 541 225 468 855 15.44 Dini / Hac 478 892 117 204 308.60 Eğitim, staj (1 yıldan az) 150 178 113 113 32.77 Sağlık ve tıbbi nedenler (1 yıldan az) 12 506 9 365 33.54