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        Bilecik'te 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:42
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        Bilecik'te 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden H.E'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.E, evinin çatısındaki gizli bölmede saklanırken bulundu.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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