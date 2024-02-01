Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman istihbaratında 'aşırı sağcılık' depremi: Soruşturma başlatıldı

        Alman istihbaratında 'aşırı sağcılık' soruşturması

        Almanya'da eski Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen hakkında, Anayasayı Koruma Dairesi'nin aşırı sağcılık şüphesiyle inceleme başlattığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman istihbaratında soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maassen hakkında aşırı sağcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma, kamu kuruluşu ARD'nin siyasi dergisi Contrasts ile "t-online" haber portalının  ortak araştırması sonucu ortaya çıktı.

        Buna göre,​​​​​ Anayasayı Koruma Teşkilatının aşırı sağcılık şüphesiyle Maassen hakkında inceleme başlattığı, iddiaların doğrulanması ve ceza alması halinde memurluktan doğan emeklilik haklarının geri alınabileceği belirtildi.

        Maassen, iddiaları ortaya çıkaran medya kuruluşlarına yanıt vermekten kaçınırken, bir haber bloğuna yaptığı açıklamada kendisine yönelik yöneltilen iddiaları reddetti.

        Avukat olan Maassen 2012-2018 yıllarında teşkilatın başkanlığını yapmıştı.

        Aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Maassen, Eylül 2018'de görevden alınmıştı.

        Maassen, emekliye ayrılmasının ardından, defalarca yaptığı komplo ideolojisi ve radikal sağcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Aşırı Sağcılık
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?