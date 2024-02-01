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        Bilecik'te evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:26
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        Bilecik'te evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D'nin evinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imalatı yaptığını ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce şüphelinin evine ve aracına düzenlenen operasyonda 99,73 gram skunk, 2 farklı saksıda kesilmiş skunk bitkisi, 10 litre bitki toprağı, 9 sıvı bitki vitamini, iklimlendirme sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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