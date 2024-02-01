Bilecik'te evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D'nin evinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imalatı yaptığını ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce şüphelinin evine ve aracına düzenlenen operasyonda 99,73 gram skunk, 2 farklı saksıda kesilmiş skunk bitkisi, 10 litre bitki toprağı, 9 sıvı bitki vitamini, iklimlendirme sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.