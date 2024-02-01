Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

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