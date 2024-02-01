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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:54
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, esrar maddesi ele geçirildi.

        Yakalanan zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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